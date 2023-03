Università, il disagio psicologico e un sistema che non sa affrontarlo (Di venerdì 3 marzo 2023) I suicidi delle ultime settimane fra gli studenti riportano a galla i fatti per quelli che sono: un meccanismo rigido, senza merito e senza risorse per garantire percorsi più agevoli e sostegni mirati Leggi su wired (Di venerdì 3 marzo 2023) I suicidi delle ultime settimane fra gli studenti riportano a galla i fatti per quelli che sono: un meccanismo rigido, senza merito e senza risorse per garantire percorsi più agevoli e sostegni mirati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gigiabar : @fable_89 @this1sluca scusa, ma dov'è che c'è scritto che è colpa dell'università in questo tweet? e comunque se un… - siu_luna7 : RT @bvrbharrys: io ora non ho alla mano i dati statistici che riportano quanti siano stati i ragazzi che nell’ultimo anno si siano tolti la… - 4Cecilia4 : RT @bvrbharrys: io ora non ho alla mano i dati statistici che riportano quanti siano stati i ragazzi che nell’ultimo anno si siano tolti la… - fuoricontroIIo : RT @bvrbharrys: io ora non ho alla mano i dati statistici che riportano quanti siano stati i ragazzi che nell’ultimo anno si siano tolti la… - niCC0lo : RT @bvrbharrys: io ora non ho alla mano i dati statistici che riportano quanti siano stati i ragazzi che nell’ultimo anno si siano tolti la… -

Suicidi tra gli universitari, il male oscuro degli atenei italiani. La protesta degli studenti: "Troppe ansie, vogliamo il diritto di ... Non è questa l'università che chiedono gli studenti. Non più. Ora, oltre al diritto allo studio, ... Abbonati per leggere anche Leggi anche depressione ansia disagio mentale studenti universitari italia ... Diana, morta per un esame. Lo striscione fuori la facoltà: 'La vostra università uccide' Il disagio giovanile è un'emergenza, frutto di un sistema che pretende degli standard impossibili da soddisfare e di cui l'università è solo un tassello. Pretendono che siamo infallibili, laureati in ... Unicas, l'università che piace all'estero - L'Università deve farsi carico del disagio esistenziale che talvolta colpisce i propri studenti. Solo in questo modo possiamo elevarci dal semplice ruolo di formatori a quello di educatori ". Il ... Non è questa l'che chiedono gli studenti. Non più. Ora, oltre al diritto allo studio, ... Abbonati per leggere anche Leggi anche depressione ansiamentale studenti universitari italia ...Ilgiovanile è un'emergenza, frutto di un sistema che pretende degli standard impossibili da soddisfare e di cui l'è solo un tassello. Pretendono che siamo infallibili, laureati in ...L'deve farsi carico delesistenziale che talvolta colpisce i propri studenti. Solo in questo modo possiamo elevarci dal semplice ruolo di formatori a quello di educatori ". Il ... Unicas, l’università che piace all’estero AlessioPorcu.it