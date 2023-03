Università di Bologna, laurea ad honorem a Liliana Segre: “Un grande onore” (Di venerdì 3 marzo 2023) La Senatrice a vita Liliana Segre ha ricevuto la laurea ad honorem in Scienze Filosofiche dell’Università di Bologna. La cerimonia di conferimento si è tenuta oggi, venerdì 3 marzo 2023, a Milano, al cospetto del Rettore Giovanni Molari e del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. La cerimonia, che si è svolta presso ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 3 marzo 2023) La Senatrice a vitaha ricevuto laadin Scienze Filosofiche dell’di. La cerimonia di conferimento si è tenuta oggi, venerdì 3 marzo 2023, a Milano, al cospetto del Rettore Giovanni Molari e del Ministro dell’e della Ricerca Anna Maria Bernini. La cerimonia, che si è svolta presso ... TAG24.

La lezione di Liliana Segre, laureata honoris causa in filosofia: "Nel buio della Storia partigiani e internati militari trovarono la ... La senatrice a vita Liliana Segre ha ricevuto oggi la sua ottava laurea honoris causa . "Dedico questa laurea in Filosofia ad honorem dell'Università di Bologna alla memoria di mio marito, che fu uno dei 600mila internati militari italiani che venne deportato e scelse di rimanere prigioniero perché non aderì alla Repubblica sociale ...