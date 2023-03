United Rugby Championship: Glasgow-Zebre 50-8, la franchigia italiana resta senza vittorie (Di venerdì 3 marzo 2023) Il 15° turno dello United Rugby Championship 2022-2023 vede la vittoria degli scozzesi dei Glasgow Warriors sulle Zebre per 50-8: ancora senza vittorie nella competizione la franchigia italiana, mentre i padroni di casa marcano otto mete e conquistano anche il punto di bonus offensivo. Nel primo tempo le Zebre partono forte e vanno in meta al 1? con Cook per lo 0-5, poi gli scozzesi rispondono con la meta di Matthews al 9? trasformata da Horne per il 7-5. Zebre di nuovo in vantaggio col piazzato di Trulla al 19? per il 7-8. Poi inizia il monologo scozzese: mete di Matthews al 27?, di du Preez al 31?, ed ancora di Matthews a tempo scaduto. Convertita solo l’ultima marcatura da Horne per il 24-8 con cui ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Il 15° turno dello2022-2023 vede la vittoria degli scozzesi deiWarriors sulleper 50-8: ancoranella competizione la, mentre i padroni di casa marcano otto mete e conquistano anche il punto di bonus offensivo. Nel primo tempo lepartono forte e vanno in meta al 1? con Cook per lo 0-5, poi gli scozzesi rispondono con la meta di Matthews al 9? trasformata da Horne per il 7-5.di nuovo in vantaggio col piazzato di Trulla al 19? per il 7-8. Poi inizia il monologo scozzese: mete di Matthews al 27?, di du Preez al 31?, ed ancora di Matthews a tempo scaduto. Convertita solo l’ultima marcatura da Horne per il 24-8 con cui ...

