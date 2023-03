Unisannio con i tribunali di Avellino e Benevento: il workshop sul sistema giustizia (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’1 marzo si è svolto un importante workshop presso l’Università degli Studi del Sannio nell’ambito del progetto “Modelli organizzativi e innovazione digitale: il nuovo Ufficio per il processo per l’efficienza del sistema-giustizia” che ha preso avvio l’1 aprile 2022 e che mira ad abbattere l’arretrato (civile e penale) attraverso il ricorso all’Ufficio per il processo. L’UPP è stato introdotto dal legislatore nel 2014 come struttura di supporto alle attività degli uffici giudiziari al fine di sgravare il magistrato dal compimento di tutta una serie di attività di minore complessità o routinarie così da consentirgli di concentrare le proprie energie sulla funzione di ius dicere. Al workshop, introdotto dal rettore dell’ateneo sannita Gerardo Canfora, hanno partecipato, oltre al responsabile ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’1 marzo si è svolto un importantepresso l’Università degli Studi del Sannio nell’ambito del progetto “Modelli organizzativi e innovazione digitale: il nuovo Ufficio per il processo per l’efficienza del” che ha preso avvio l’1 aprile 2022 e che mira ad abbattere l’arretrato (civile e penale) attraverso il ricorso all’Ufficio per il processo. L’UPP è stato introdotto dal legislatore nel 2014 come struttura di supporto alle attività degli uffici giudiziari al fine di sgravare il magistrato dal compimento di tutta una serie di attività di minore complessità o routinarie così da consentirgli di concentrare le proprie energie sulla funzione di ius dicere. Al, introdotto dal rettore dell’ateneo sannita Gerardo Canfora, hanno partecipato, oltre al responsabile ...

