Un’economia silver che faccia da volano alla crescita economica e sociale | la proposta di Biagio Ciccone

Un "Ecosistema d'argento" in cui, in nome di un patto intergenerazionale, si sviluppi un sistema di sviluppo sostenibile che ponga al centro la "silver economy": un volano di crescita economica e di inclusività in una società che diventa sempre più anziana e nella quale l'aspettativa di vita è destinata ad allungarsi a fronte di un tasso di natalità sempre più basso. Questa la proposta avanzata nel libro "I quattro cavalli. Stato, mercato, ambiente e welfare: l'Ecosistema d'Argento per un modello sostenibile", a cura di Biagio Ciccone con prefazione di Carmelo Barbagallo e edito da FrancoAngeli, presentato stamane a Palazzo Paolo V a Benevento. Il volume rappresenta uno strumento prezioso per capire qual è la situazione degli anziani in Italia e nel Mezzogiorno in ...

