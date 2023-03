Una splendida giornata con Federica Nargi: vista mozzafiato (Di venerdì 3 marzo 2023) In questa foto non possiamo far altro che ammirare la straordinaria bellezza e l’incredibile fascino di una donna come Federica Nargi. InstagramFederica Nargi è una delle donne più conosciute all’interno del mondo dello spettacolo; dal punto di vista sentimentale sta vivendo una bellissima storia d’amore con Alessandro Matri. La scorsa estate, secondo alcune voci di gossip, i due si sarebbero dovuti unire in matrimonio. Una notizia che, inevitabilmente, ha fatto il giro del web; Federica Nargi, su questa questione, è voluta intervenire attraverso le proprie storie Instagram sottolineando di essere l’ultima a sapere le cose. Smentito dunque il matrimonio ma la loro storia procede a gonfie vele. Abbiamo detto di come sia una donna decisamente conosciuta nel mondo dello ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 3 marzo 2023) In questa foto non possiamo far altro che ammirare la straordinaria bellezza e l’incredibile fascino di una donna come. Instagramè una delle donne più conosciute all’interno del mondo dello spettacolo; dal punto disentimentale sta vivendo una bellissima storia d’amore con Alessandro Matri. La scorsa estate, secondo alcune voci di gossip, i due si sarebbero dovuti unire in matrimonio. Una notizia che, inevitabilmente, ha fatto il giro del web;, su questa questione, è voluta intervenire attraverso le proprie storie Instagram sottolineando di essere l’ultima a sapere le cose. Smentito dunque il matrimonio ma la loro storia procede a gonfie vele. Abbiamo detto di come sia una donna decisamente conosciuta nel mondo dello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedRonnie : 4 marzo 2023, Lucio Dalla compie 80 anni, anche se festeggia in cielo. Adesso anche lui è un Angelo e può mettere i… - carloemme50 : Nicole Garcia, la regista del film “Mal di pietre”, in una foto di qualche tempo fa quando era anche una splendida… - MaurizioBotta2 : @pattichiaripat Patrizia tu hai l'anima Bella sia dentro che fuori persone come te c'è ne sono pochissime, ti augur… - Ermal_infinity : La disperazione fa fare alle persone cose che tendenzialmente non vorrebbero fare e che non penserebbero mai di far… - ciakmag : Serata da brividi e con una splendida #MarionCotillard #Maldipietre #Ilrito #esorcista #filmintv #staseraintv -