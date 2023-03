Una nuova Guerra Fredda in Europa: la Finlandia costruisce il suo muro (Di venerdì 3 marzo 2023) L’Europa sta progressivamente ripiombando nuovamente in un clima da Guerra Fredda. In quei Paesi dove coesiste una forte realtà russofona, oggi la stabilità politica dei governi filo-occidentali è appesa ad un filo. Dove l’Unione Europea incarna l’unica alternativa politica al regime di Putin. Specialmente in Moldavia la situazione continua a surriscaldarsi. Due giorni fa migliaia di contestatori filo-russi hanno tentato di fare irruzione nella sede del governo a Chisinau, provocando una reazione cruenta della polizia. Proteste in Moldavia/ FOTO ANSA/ DUMITRU DORUQui si teme una rivolta dal basso, dove la condizione di povertà e l’inflazione alle stelle, potrebbero creare terreno fertile per l’opposizione dei partiti pro Mosca. Ma il clima da Guerra Fredda oggi in ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 3 marzo 2023) L’sta progressivamente ripiombandomente in un clima da. In quei Paesi dove coesiste una forte realtà russofona, oggi la stabilità politica dei governi filo-occidentali è appesa ad un filo. Dove l’Unione Europea incarna l’unica alternativa politica al regime di Putin. Specialmente in Moldavia la situazione continua a surriscaldarsi. Due giorni fa migliaia di contestatori filo-russi hanno tentato di fare irruzione nella sede del governo a Chisinau, provocando una reazione cruenta della polizia. Proteste in Moldavia/ FOTO ANSA/ DUMITRU DORUQui si teme una rivolta dal basso, dove la condizione di povertà e l’inflazione alle stelle, potrebbero creare terreno fertile per l’opposizione dei partiti pro Mosca. Ma il clima daoggi in ...

