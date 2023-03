Una moneta (da 5 euro) celebrativa per Bergamo Brescia Capitale della Cultura (Di venerdì 3 marzo 2023) L’iniziativa. Presentata a palazzo Frizzoni la moneta celebrativa dedicata alle due città, emessa dal Ministero dell’Economia e Finanze e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 100 esemplari in vendita nel pomeriggio di venerdì 3 al Quadriportico del Sentierone. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 3 marzo 2023) L’iniziativa. Presentata a palazzo Frizzoni ladedicata alle due città, emessa dal Ministero dell’Economia e Finanze e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 100 esemplari in vendita nel pomeriggio di venerdì 3 al Quadriportico del Sentierone.

