(Di venerdì 3 marzo 2023) AGI - Il primodi marzo inizierà con condizioni meteo a tratti instabili sulle regioni del Sud mentre alavremo maggiori spazi di. La circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale si muove verso la Sicilia e porterà condizioni meteo instabili nelle prossime ore al-Sud con piogge e temporali sparsi. Neve sui rilievi oltre i 1000-1400 metri. Gli ultimi aggiornamenti delMeteo Italiano confermano per la prossima settimana un'evoluzione meteo piuttosto dinamica con possibilità di almeno due fasi perturbate. Ancora pioggia in vista dunque ma in un contesto termico non particolarmente freddo. Nonostante un lobo del vortice polare sul vecchio continente il grosso dell'aria fredda dovrebbe infatti rimanere confinata Oltr'alpe. Previsioni meteo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Un weekend sereno al Nord, instabile al Centro-Sud - SuttoraM : RT @scastaldi9: @DonatoMarinelli @AlmiraUva @adelestancati @angygel22 @GIULIA2691 @lagatta4739 @SuttoraM @AntonellaLaTor6 @lucy_esposito @V… - semprelibri : RT @scastaldi9: @DonatoMarinelli @AlmiraUva @adelestancati @angygel22 @GIULIA2691 @lagatta4739 @SuttoraM @AntonellaLaTor6 @lucy_esposito @V… - SalaLettura : RT @scastaldi9: @DonatoMarinelli @AlmiraUva @adelestancati @angygel22 @GIULIA2691 @lagatta4739 @SuttoraM @AntonellaLaTor6 @lucy_esposito @V… - scastaldi9 : @DonatoMarinelli @AlmiraUva @adelestancati @angygel22 @GIULIA2691 @lagatta4739 @SuttoraM @AntonellaLaTor6… -

AGI - Il primodi marzo inizierà con condizioni meteo a tratti instabili sulle regioni del Sud mentre al Centro - Nord avremo maggiori spazi di. La circolazione depressionaria sul Mediterraneo ...Sono queste le previsioni meteo del primodi marzo. Il tempo vedrà dunque ancora residua instabilità al Sud, mentre al Centro - Nord il cielo sarào poco nuvoloso tranne addensamenti ...Tempo più asciutto al Nord specie in vista del. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo ... In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi basse in Pianura Padana e...

Un weekend sereno al Nord, instabile al Centro-Sud AGI - Agenzia Italia

Le previsioni del fine settimana per i primi quattro segni dello zodiaco Come di consueto ecco l’appuntamento con l’oroscopo del giorno e domani per ...SITUAZIONE. Il vortice in spostamento dalla Sardegna al medio-basso Tirreno coinvolgerà nel weekend le nostre regioni meridionali. Prima della sua definitiva uscita di scena dall’Italia, sarà ancora i ...