"Un successo italiano". Stop auto, Meloni esulta sul voto Ue rinviato

"Il rinvio, a data da destinarsi, del voto alla riunione degli ambasciatori Ue sul Regolamento che prevede lo Stop dal 2035 alla vendita di auto nuove diesel e benzina è un successo italiano". Salta il voto Ue sullo Stop ai motori termici, rinviato a data da destinarsi e il premier Giorgia Meloni esulta. La Commissione aperta a discutere con gli Stati le criticità. "La posizione del nostro governo - aggiunge - è infatti chiara: una transizione sostenibile ed equa deve essere pianificata e condotta con attenzione, per evitare ripercussioni negative sotto l'aspetto produttivo e occupazionale. La decisione del Coreper di tornare sulla questione a tempo debito va esattamente nella direzione di neutralità tecnologica da ...

