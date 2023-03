Un segreto che si è portata dietro per anni. E che oggi ha deciso di svelare su Instagram (Di venerdì 3 marzo 2023) Un campo di grano, un’immagine bucolica che, però, dietro i colori pastello e l’apparente serenità, rivela un segreto difficile da portarsi dentro. Jena Malone, 38 anni, attrice statunitense che ha recitato in Hunger Games dal 2013 nel ruolo di Johanna Mason, ha condiviso sul popolare social media una foto scattata al termine delle riprese dell’ultimo film della saga, nel 2015. Ma la spiegazione dietro quell’immagine racconta una realtà tutt’altro che rassicurante. Jena Malone e il pianto liberatorio «Questa foto è stata scattata subito dopo aver girato Hunger Games: Il Canto della Rivolta – Parte 2 e ho dovuto dire addio a tutti sul set», ha esordito nel suo lungo messaggio. «Stavamo girando in una bellissima tenuta nelle campagne francesi. Io ho chiesto all’autista di farmi uscire in ... Leggi su iodonna (Di venerdì 3 marzo 2023) Un campo di grano, un’immagine bucolica che, però,i colori pastello e l’apparente serenità, rivela undifficile da portarsi dentro. Jena Malone, 38, attrice statunitense che ha recitato in Hunger Games dal 2013 nel ruolo di Johanna Mason, ha condiviso sul popolare social media una foto scattata al termine delle riprese dell’ultimo film della saga, nel 2015. Ma la spiegazionequell’immagine racconta una realtà tutt’altro che rassicurante. Jena Malone e il pianto liberatorio «Questa foto è stata scattata subito dopo aver girato Hunger Games: Il Canto della Rivolta – Parte 2 e ho dovuto dire addio a tutti sul set», ha esordito nel suo lungo messaggio. «Stavamo girando in una bellissima tenuta nelle campagne francesi. Io ho chiesto all’autista di farmi uscire in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Matteo #Renzi: 'Ha detto il professor Orsini (nei fatti un invasato che sostiene l'invasore) che in Italia c’è poca… - andreadelogu : Il mio segreto? Nessuno, se ne avessi uno vincerei. Quando mi han chiesto di parlare di scacchi ai giornalisti d… - Frances52779614 : RT @alone73x1: #ilNullaDelleCose #VentagliDiParole Poi come s’uno schermo, s’accamperanno di gitto alberi case colli per l’inganno consuet… - ClaudiaFucci82 : @Isabell15665991 Così segreto che ci fanno le visite guidate - MarcoG_1701A : RT @AnsaScienza: Sviluppata una nuova tecnologia anti-polvere che permette di realizzare superfici autopulenti: il segreto è nella loro tra… -