Un Posto al Sole Anticipazioni: Futuro incerto per Otello dopo la morte di Teresa. Rimarrà a Palazzo Palladini? (Di venerdì 3 marzo 2023) Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Otello si troverà a dover fare delle scelte molto difficili. dopo la morte di Teresa, il Testa dovrà decidere cosa fare del suo Futuro e se tornare o meno a Indica. Scopriamo insieme cosa succederà nella Soap di Rai3.

