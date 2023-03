Un Posto al Sole | anticipazioni 6-10 marzo | tragica notizia per Silvia | Teresa è morta

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 3 marzo 2023) Nuovi episodi di Unalin arrivo dal 6 al 10su Rai Tre dalle ore 20.45 : ecco cosa accadrà. Dopo la conclusione del processo a Valsano, la soap partenopea si appresta ad affrontare uno dei punti più attesi dal pubblico, ovvero la questione legata a. Di seguito, le. Le prossime puntate di Unalsi apprestano ad essere tra le più attese dal pubblico. A mesi di distanza dal tragico lutto di Carmen Scivittaro, storico volto di, la produzione della nota soap è pronta a darle un ultimo saluto. L’interprete, che si è spenta lo scorso 14 agosto 2022, si era già allontanata dalla serie per via della sua malattia. Ciononostante, del suo personaggio – pur non essendo più presente – si era continuato a ...