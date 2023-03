Un medico arrestato per aver venduto certificati di malattia ai marittimi di Trapani (Di venerdì 3 marzo 2023) AGI - arrestato in flagranza un medico per corruzione. Intascava denaro per far superare visite e rilasciare certificazioni. Sono stati i finanzieri del Comando provinciale di Trapani, coordinati dalla procura, a eseguire la misura a carico del professionista in servizio presso la struttura sanitaria trapanese Usmaf-Sasn del ministero della Salute. Nell'esercizio della sua funzione di pubblico ufficiale, aveva appena ricevuto una somma di denaro da parte di un marittimo - denunciato a piede libero quale corruttore - per consentirgli, senza eseguire alcuna visita obiettiva, il richiesto prolungamento dello stato di malattia. I militari appartenenti al Nucleo Pef sono intervenuti procedendo all'arresto, anche a seguito di intercettazioni telefoniche e riprese audio e video. L'uomo avrebbe ricevuto "con sistematicità" ... Leggi su agi (Di venerdì 3 marzo 2023) AGI -in flagranza unper corruzione. Intascava denaro per far superare visite e rilasciare certificazioni. Sono stati i finanzieri del Comando provinciale di, coordinati dalla procura, a eseguire la misura a carico del professionista in servizio presso la struttura sanitaria trapanese Usmaf-Sasn del ministero della Salute. Nell'esercizio della sua funzione di pubblico ufficiale, aveva appena ricevuto una somma di denaro da parte di un marittimo - denunciato a piede libero quale corruttore - per consentirgli, senza eseguire alcuna visita obiettiva, il richiesto prolungamento dello stato di. I militari appartenenti al Nucleo Pef sono intervenuti procedendo all'arresto, anche a seguito di intercettazioni telefoniche e riprese audio e video. L'uomo avrebbe ricevuto "con sistematicità" ...

