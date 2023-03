Un flashmob social contro il decreto Salva-Ilva | l’iniziativa dei tarantini per chiedere a Mattarella di non firmare

(Di venerdì 3 marzo 2023) Un video della durata di massimo un minuto per partecipare al#noalloscudopenale: èlanciata su Facebook e Instagram dalla rubrica “Ma io come campo”, in cooperazione con l’associazione Genitori– ETS, nata con lo scopo dial presidente della Repubblica Sergiodi non apporre la propria firma sul nuovo. Il provvedimento prevede che non possano mai essere applicate all’acciaieria sanzioni interdittive che prevedano l’interruzione delle attività, disinnescando la possibilità che i magistrati possano sequestrare gli impianti mettendo a rischio la continuità produttiva. E che, se le sanzioni sono state già irrogate, possono essere estinte a patto che l’impresa ...

AnsaPuglia : Ex Ilva: flashmob sui social, 'Mattarella non firmi decreto'. Iniziativa per contestare ripristino scudo penale… - BlunoteWeb : Ex Ilva: 'Mattarella non firmi il decreto', flashmob social

(ANSA) - TARANTO, 03 MAR - Su Facebook e Instagram è stato lanciato il flashmob #noalloscudopenale, ideato dalla rubrica 'Ma io come campo', in cooperazione con l'associazione 'Genitori Tarantini' per ...