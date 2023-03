Umano, troppo umano: chat GPT ci somiglia (troppo) e questo non è un bene (Di venerdì 3 marzo 2023) Abbiamo ormai fatto tutti (o quasi) la conoscenza con chat GPT, l’amichevole chatbot di quartiere basato sull’Intelligenza Artificiale, gratuito, servizievole e brillante, programmato per rispondere a qualsiasi quesito grazie ad un sofisticato modello di machine learning che apprende in modo automatico. Per quanto ne sapete, anche questo testo potrebbe essere stato realizzato tramite chat GBT: scrivere brevi testi su un argomento “X” è uno dei suoi assi nella manica, il che lo rende il miglior amico degli studenti di ogni ordine e grado. LEGGI ANCHE – Riscrivere i romanzi significa rinnegare il passato chat GPT ci somiglia parecchio e questo non è un bene: si mimetizza, potrebbe sembrare un essere umano e ... Leggi su funweek (Di venerdì 3 marzo 2023) Abbiamo ormai fatto tutti (o quasi) la conoscenza conGPT, l’amichevolebot di quartiere basato sull’Intelligenza Artificiale, gratuito, servizievole e brillante, programmato per rispondere a qualsiasi quesito grazie ad un sofisticato modello di machine learning che apprende in modo automatico. Per quanto ne sapete, anchetesto potrebbe essere stato realizzato tramiteGBT: scrivere brevi testi su un argomento “X” è uno dei suoi assi nella manica, il che lo rende il miglior amico degli studenti di ogni ordine e grado. LEGGI ANCHE – Riscrivere i romanzi significa rinnegare il passatoGPT ciparecchio enon è un: si mimetizza, potrebbe sembrare un esseree ...

