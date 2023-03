Ultime Notizie – Usa | Biden operato per piccolo tumore “Non serviranno altre cure”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, è statoil mese scorso per rimuovere un carcinoma a cellule basali, uno dei tipi più comuni di cancro alla pelle. La lesione sul torace è stata trovata sul torace durante una visita di routine. Ad annunciarlo è stato il medico del presidente americano Joe, Kevin O’Connor, spiegando che tutto il tessuto canceroso è stato rimosso con successo, l’area è stata trattata al momento della biopsia e non sono necessari ulteriori trattamenti. “Il sito della biopsia è guarito bene e il presidente continuerà i controlli dermatologici come parte della sua assistenza sanitaria”, ha affermato. Il presidente aveva precedentemente rimosso tumori della pelle non melanomi prima di essere eletto alla Casa Bianca, ricorda ‘The Hill’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione