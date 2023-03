Ultime Notizie – Ucraina | trincea allagata | soldato si tuffa per recuperare munizioni – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 3 marzo 2023) Laè completamente, la temperatura è ancora rigida, come mostra il ghiaccio ampiamente presente. Bisogna peròlee ilucraino non esita arsi nella sgradevole piscina invernale, tra le risate dei commilitoni. Missione compiuta. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione