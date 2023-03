Ultime Notizie – Super-g Kvitfjell, Curtoni seconda per un soffio e Goggia out (Di venerdì 3 marzo 2023) Elena Curtoni seconda nel Super-g di Coppa del Mondo di Kvitfjell, in Norvegia, ad un centesimo dall’austriaca Cornelia Huetter, che si è imposta in 1’26?83. Terza piazza per la svizzera Lara Gut-Behrami, staccata di 12 centesimi dalla Huetter e davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin per soli 4 centesimi. Quinto posto per Federica Brignone, a 29 centesimi dalla leader. Delusione per Sofia Goggia, uscita di scena. Con gli 80 punti conquistati oggi Curtoni veste il pettorale rosso di leader della Coppa di specialità, avendo raggiunto i 310 punti, contro i 302 di Lara Gut-Behrami e i 290 di Ragnhild Mowinckel. Ancora in gara per la Coppa anche Huetter, quarta con 289 punti e Brignone con il quinto posto a 278. Nella generale, invece, Shiffrin allunga ulteriormente e sale a 1.747 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 marzo 2023) Elenanel-g di Coppa del Mondo di, in Norvegia, ad un centesimo dall’austriaca Cornelia Huetter, che si è imposta in 1’26?83. Terza piazza per la svizzera Lara Gut-Behrami, staccata di 12 centesimi dalla Huetter e davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin per soli 4 centesimi. Quinto posto per Federica Brignone, a 29 centesimi dalla leader. Delusione per Sofia, uscita di scena. Con gli 80 punti conquistati oggiveste il pettorale rosso di leader della Coppa di specialità, avendo raggiunto i 310 punti, contro i 302 di Lara Gut-Behrami e i 290 di Ragnhild Mowinckel. Ancora in gara per la Coppa anche Huetter, quarta con 289 punti e Brignone con il quinto posto a 278. Nella generale, invece, Shiffrin allunga ulteriormente e sale a 1.747 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VesuvioLive : E’ morta a 107 anni Iole Moscati: l’ultima nipote in vita di San Giuseppe Moscati - WorksInItalian : RT @GiovanniAgost20: Ma come? Le sanzioni erano acqua fresca per i russi e facevano male a noi? Ucraina ultime notizie. Allerta antiaerea i… - CorriereCitta : Campidoglio, si sospetta l’ennesimo attacco hacker al sito: indaga la Polizia Postale - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@BeppeSala: '#Nuovostadio? Parte del Consiglio non l'ha mai veramente voluto' - #Stadio #SanSiro @acmilan #ACMilan #Mila… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Nuovostadio @acmilan, #Elliott, la @SerieA: l'intervento di #Cardinale - #Calcio #SerieA #SerieATIM #Stadio #SanSiro #AC… -