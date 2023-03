Ultime Notizie – Sport, Baldino (Ics): “Con piattaforma Delta valutiamo impatto sociale investimenti” (Di venerdì 3 marzo 2023) “Questa piattaforma ci consente di calcolare il Delta, cioè l’impatto sociale sulla collettività degli investimenti, il bene comune prodotto nel lungo periodo. Ciò significa calcolare il contributo effettivo dell’iniziativa all’interno degli obiettivi di sostenibilità e di crescita del Paese”. Lo ha dichiarato Antonella Baldino, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, in occasione della presentazione della piattaforma Delta dell’ICS che permetterà di integrare l’analisi economico-finanziaria dei progetti con la misurazione del ritorno sociale degli investimenti. “Quello di oggi è un passaggio determinante previsto nel nostro piano di sostenibilità che corre in parallelo rispetto al nostro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 marzo 2023) “Questaci consente di calcolare il, cioè l’sulla collettività degli, il bene comune prodotto nel lungo periodo. Ciò significa calcolare il contributo effettivo dell’iniziativa all’interno degli obiettivi di sostenibilità e di crescita del Paese”. Lo ha dichiarato Antonella, presidente dell’Istituto per il Creditoivo, in occasione della presentazione delladell’ICS che permetterà di integrare l’analisi economico-finanziaria dei progetti con la misurazione del ritornodegli. “Quello di oggi è un passaggio determinante previsto nel nostro piano di sostenibilità che corre in parallelo rispetto al nostro ...

