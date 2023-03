Ultime Notizie – Sicilia | Monti AdSp | ‘Reindustrializzazione in chiave sostenibile per suo sviluppo’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 3 marzo 2023) “Il dato incontrovertibile emerso è la comune visione dellacome territorio che per avviare su nuove basi il proprio sviluppo deve partire dalle tante specificità che la caratterizzano: l’accento va posto sulla cultura, sui beni artistici e naturalistici – patrimonio di cui nessuno al mondo può sostenere l’irrilevanza -, sul turismo ma anche, ne sono certo, su una reindustrializzazione in”. Lo ha detto il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare dioccidentale, Pasqualino. “La capacità competitiva dei territori è in chiara relazione con la modernizzazione della dotazione infrastrutturale degli stessi e dei servizi offerti”, ha puntualizzato nel giorno in cui a Palermo per un confronto sono arrivati il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ...