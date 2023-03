Ultime Notizie – Russia lancia missile Kalibr dal Mar del Giappone

(Di venerdì 3 marzo 2023) La Marina di Mosca hato stamattina unda crociera “” da un sottomarino nel Mar delverso un obiettivo sulla costa russa, come riportato in un comunicato del ministero della Difesa, nell’ambito di un’esercitazione che ha lo scopo di migliorare la precisione dei lanci balistici. Secondo le forze armate russe, ilha lasciato il sottomarino ‘Petropavlovsk-Kamchatsky’ e ha colpito un obiettivo situato nella regione di Khabarovsk, nellasudoccidentale. “Il’ ha colpito l’obiettivo designato nel campo tattico Syurkum nella regione di Khabarovsk all’ora prevista”, ha dichiarato il ministero della Difesa russo condividendo un video del lancio. E’ stato intanto annunciato alle 9 di questa mattina un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoASRoma : Con la Juve torna la spina dorsale: Smalling, Matic ed Abraham dal via - TuttoASRoma : Smalling, l’insostituibile della difesa - occhio_notizie : Non c'è nessuna crisi tra Melissa Satta e Matteo Berrettini e lo possiamo comprendere dal post pubblicato nelle ult… - TuttoASRoma : Mourinho se la gioca con gli stessi dell’andata - RedazioneDedalo : Palermo – Caronia (Lega), singolare che a scuola si tenga dibattito su legalizzazione cannabis… -

Nelleore è arrivata la conferma che Star Trek: Discovery si concluderà al termine della messa in onda della quinta stagione, che sarà quindi anche l'ultima per lo show che ha fatto il suo esordio ...Napoli, Pianura, via Pallucci angolo via Torricelli omicidio in strada pochi minuti fa, Carabinieri sul posta.Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...

Start. Le notizie da sapere per iniziare la giornata Today.it

Sarà il vice di Daniele Morato e condurrà la squadra orobica fino alla fine del campionato garantendo esperienza e professionalità ...[email protected] Il Friburgo dell’italiano Grifo, prossima avversaria della Juventus in Europa League, ha il favore dei precedenti storici avendo vinto due delle ultime sei sfide e pareggiate tre, ...