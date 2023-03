Ultime Notizie Roma del 03-03-2023 ore 20:10 (Di venerdì 3 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in Ucraina apertura Questa mattina c’è stato un nuovo allarme ero in tutto il paese dopo il decollo segnato dei gruppi di monitoraggio di un MIG dell’Aeronautica russa intanto di conflitto continua ad avere un punto nevralgico Abac muto il capo dei cerchi da settimana in Sfida Vladimir Putin e definisce la città praticamente circondata dalle porte rustiche in un videomessaggio del presidente ucraino zielinski Hai soltanto a permettere ad anziani e bambini di lasciare la città senza 8o Intanto i media riferiscono che l’esercito Russo ha fatto saltare in aria durante la notte un punto chiave dall’India il ministro degli Esteri la prof citato dalla tassa dichiarato la guarda che stiamo cercando di terminare è che è stata iniziata da noi contro di noi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 marzo 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in Ucraina apertura Questa mattina c’è stato un nuovo allarme ero in tutto il paese dopo il decollo segnato dei gruppi di monitoraggio di un MIG dell’Aeronautica russa intanto di conflitto continua ad avere un punto nevralgico Abac muto il capo dei cerchi da settimana in Sfida Vladimir Putin e definisce la città praticamente circondata dalle porte rustiche in un videomessaggio del presidente ucraino zielinski Hai soltanto a permettere ad anziani e bambini di lasciare la città senza 8o Intanto i media riferiscono che l’esercito Russo ha fatto saltare in aria durante la notte un punto chiave dall’India il ministro degli Esteri la prof citato dalla tassa dichiarato la guarda che stiamo cercando di terminare è che è stata iniziata da noi contro di noi ...

