Ultime Notizie Roma del 03-03-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno nuovamente gli After in primo piano guerra in Ucraina Questa mattina ho un nuovo allarme ero in tutto il paese poi Rientrato dopo il decollo di un Milite dell’Aeronautica russa Intanto il conflitto continua ad avere un punto nevralgico Abac muto il capo dei Wagner che da settimane in Sfida bladimir Putin e definisce la città praticamente circondata dalle forze russe in un videomessaggio del presidente ucraino zielinsky hai portato a permettere ad anziani e bambini di lasciare la città senza ostacoli Intanto i media riescono che l’esercito Russo ha fatto saltare in aria durante la notte un punto chiave dall’India il ministro degli Esteri la prof citato dalla tassa dichiarato la guarda che stiamo cercando di terminare è che è stato iniziato ad allucinante contro di noi usciamo io tu e ...