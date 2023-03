Ultime Notizie Roma del 03-03-2023 ore 16:10 (Di venerdì 3 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno guerra in Ucraina Questa era un nuovo allarme ero in tutto il paese poi Rientrato dopo il decollo di un Milite dell’Aeronautica russa Intanto il conflitto continua ad avere un punto nevralgico Abac muto il capo dei Wagner che da settimane sfida ha Vladimir Putin e definisce città praticamente circondata dalle forze russe in un videomessaggio del presidente ucraino zielinski Hai soltanto a permettere ad anziani e bambini di lasciare la città senza ostacoli Intanto i media riferiscono che l’esercito Russo ha fatto saltare in aria durante la notte un ponte chiave dall’India il ministro degli Esteri la prof recitato dalla tassa dichiarato la guarda che stiamo cercando di terminare è che è stata iniziato ad allucinante contro di noi usciamo gli ucraini è influenzato la politica tutta ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno guerra in Ucraina Questa era un nuovo allarme ero in tutto il paese poi Rientrato dopo il decollo di un Milite dell’Aeronautica russa Intanto il conflitto continua ad avere un punto nevralgico Abac muto il capo dei Wagner che da settimane sfida ha Vladimir Putin e definisce città praticamente circondata dalle forze russe in un videomessaggio del presidente ucraino zielinski Hai soltanto a permettere ad anziani e bambini di lasciare la città senza ostacoli Intanto i media riferiscono che l’esercito Russo ha fatto saltare in aria durante la notte un ponte chiave dall’India il ministro degli Esteri la prof recitato dalla tassa dichiarato la guarda che stiamo cercando di terminare è che è stata iniziato ad allucinante contro di noi usciamo gli ucraini è influenzato la politica tutta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedazioneDedalo : Enna - Revocato finanziamento sistema antincendio in Sicilia - laboescapes : RT @AsiloinEuropa: ?? La nostra selezione di buone notizie dall’Europa nelle ultime settimane! ?? Segnalateci buone notizie, progetti e buon… - RedazioneDedalo : Enna – Longi “Basta bugie su azione polizia” - ennatrasporti : Villadoro (En) - Nella piccola frazione Nicosiana, i Carabinieri incontrano gli anziani per allertarli sulle truffe - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Coronavirus: due decessi e 64 nuovi contagiati in Sardegna nelle ultime 24 ore - Leggi tutto -… -