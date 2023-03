Ultime Notizie Roma del 03-03-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 marzo 2023)dailynews radiogiornale venerdì 3 marzo Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno conflitto in Ucraina Questa mattina c’è stato un nuovo allarme aereo in tutto il paese poi Rientrato dopo il decollo segnalato da gruppi di monitoraggio di un MIG dell’Aeronautica russa Intanto il conflitto continua ad avere un punto nevralgico Abacus il capo dire che da settimane sfida purine definisce la città praticamente circondato dalle forze russe dall’India il ministro degli Esteri la prof ha dichiarato la guerra che stiamo cercando di terminare che è stata iniziata da luci dente contro di noi usando gli operai ha influenzato la politica tutta completa quella energetica ciò che è cambiato e che non faremo più affidamento su un partner occidentali la cronaca torniamo in Italia Carabinieri del Ros hanno arrestato con l’accusa di associazione mafiosa la sorella ...