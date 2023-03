Ultime Notizie Roma del 03-03-2023 ore 13:10 (Di venerdì 3 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in manette Rosalia la sorella di Matteo Messina Denaro avrebbe aiutato il capomafia tenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua lunga latitanza gestendo per suo conto la cassa di famiglia e la rete di trasmissione dei Pizzini Rosalia ha la maggiore delle Quattro Sorelle di Messina Denaro madre di Lorenza guttadauro l’avvocato che dal giorno del suo arresto assiste l’ex boss le altre Notizie le forze russe stanno avanzando maknouz ma non al ritmo che vorrebbero l’ha detto il segretario del consiglio di sicurezza e difesa Nazionale ucraino holex danilov in un’intervista in media del paese Sono tutti presenti lì ma non possono fare nulla per molto tempo ha detto l’altro funzionario riferendo se gli uomini del gruppo Wagner Vi prego alle forze armate le truppe ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in manette Rosalia la sorella di Matteo Messina Denaro avrebbe aiutato il capomafia tenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua lunga latitanza gestendo per suo conto la cassa di famiglia e la rete di trasmissione dei Pizzini Rosalia ha la maggiore delle Quattro Sorelle di Messina Denaro madre di Lorenza guttadauro l’avvocato che dal giorno del suo arresto assiste l’ex boss le altrele forze russe stanno avanzando maknouz ma non al ritmo che vorrebbero l’ha detto il segretario del consiglio di sicurezza e difesa Nazionale ucraino holex danilov in un’intervista in media del paese Sono tutti presenti lì ma non possono fare nulla per molto tempo ha detto l’altro funzionario riferendo se gli uomini del gruppo Wagner Vi prego alle forze armate le truppe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... abbracadabra6 : Caso Soumahoro, in liquidazione la coop dello scandalo: stipendi mai pagati per oltre 400.000 euro DIMISSIONI - PianetaMilan : .@BeppeSala: '#Nuovostadio: il @acmilan valuta una nuova opzione a #LaMaura' - #Stadio #ACMilan #Milan #SempreMilan… - mrcllznn : Ucraina ultime notizie. Allerta antiaerea in tutto il Paese. Oligarca Deripaska: Russia potrebbe rimanere senza sol… - infoitsport : FLOP attaccanti, centrocampisti, difensori della 25^ giornata • Consigli Fantacalcio, Top e Flop, Ultime Notizie - GramsciAG : RT @GiovanniAgost20: Ma come? Le sanzioni erano acqua fresca per i russi e facevano male a noi? Ucraina ultime notizie. Allerta antiaerea i… -