Ultime Notizie Roma del 03-03-2023 ore 08:10 (Di venerdì 3 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata da Francesco Vitale in merito all’inchiesta covid della procura di Bergamo che andava attuato il piano pandemico il procuratore Antonio chiappani spiega il nostro problema è stato sì quello del mancato aggiornamento del piano e questo riguarda un lato ministeriale ma anche La mancata attuazione di quegli accorgimenti preventivi già previsti nel piano antinfluenzale comunque risalente al 2006 della zona rossa fosse stata estesa sin da subito si sarebbero vietate Oltre 4000 morti insieme Dice inoltre che Fontana non avviso Conte di criticità dalle zanne e a cosa direttore dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro di avere impedito l’adozione di misure anti covid e i parenti delle vittime hanno ringraziato I magistrati intanto l’ex premier pentastellato dribbla i giornalisti però nelle sedi giudiziarie inoa ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 marzo 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata da Francesco Vitale in merito all’inchiesta covid della procura di Bergamo che andava attuato il piano pandemico il procuratore Antonio chiappani spiega il nostro problema è stato sì quello del mancato aggiornamento del piano e questo riguarda un lato ministeriale ma anche La mancata attuazione di quegli accorgimenti preventivi già previsti nel piano antinfluenzale comunque risalente al 2006 della zona rossa fosse stata estesa sin da subito si sarebbero vietate Oltre 4000 morti insieme Dice inoltre che Fontana non avviso Conte di criticità dalle zanne e a cosa direttore dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro di avere impedito l’adozione di misure anti covid e i parenti delle vittime hanno ringraziato I magistrati intanto l’ex premier pentastellato dribbla i giornalisti però nelle sedi giudiziarie inoa ...

