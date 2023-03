Ultime Notizie – Per Innovatec nel 2022 ricavi a 289 mln +21% | ebit a 18 | 7 mln +75%

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 3 marzo 2023)ha chiuso l’eserciziocon risultati positivi, proseguendo lungo il proprio percorso di sviluppo pur in una fase marcata da significative incertezze macroeconomiche e caratterizzata da maggiori costi energetici e da un andamento randomico della normativa ecobonus. In questo contesto,ha continuato da oltre un anno a crescere trimestralmente double digit registrandoa 289 milioni di euro, in aumento del 21% rispetto allo scorso esercizio proformato. Positivi i risultati del business dell’Efficienza Energetica, che ha generatoper 113 milioni di euro (+67%) e dell’Ambiente ed Economia Circolare, il quale ha registratoper 175 milioni di euro (+3%) con volumi e prezzi in aumento dimostrando solidità, capacità di sviluppo e sostenibilità ...