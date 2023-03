Ultime Notizie – Pensioni marzo 2023, aumenti e arretrati: a quanto ammontano (Di venerdì 3 marzo 2023) Con la pensione di marzo arrivano gli aumenti per la rivalutazione degli assegni superiori a quattro volte il trattamento minimo. Per chiunque abbia un assegno mensile superiore a 2.101,53 euro mensili scattano quindi gli incrementi previsti dalla legge di Bilancio, con percentuali di rivalutazione diverse in base all’importo percepito. Gli aumenti sono già arrivati, sin da gennaio, per le Pensioni per cui la rivalutazione era almeno al 100%, ovvero quelli fino a quattro volte il trattamento minimo. Ora, invece, scattano anche per gli assegni più alti. Inoltre, per chi riceverà da adesso gli aumenti, a marzo arriveranno anche gli arretrati dei primi due mesi del 2023. I pensionati, quindi, si troveranno importi diversi sul cedolino rispetto al ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 marzo 2023) Con la pensione diarrivano gliper la rivalutazione degli assegni superiori a quattro volte il trattamento minimo. Per chiunque abbia un assegno mensile superiore a 2.101,53 euro mensili scattano quindi gli incrementi previsti dalla legge di Bilancio, con percentuali di rivalutazione diverse in base all’importo percepito. Glisono già arrivati, sin da gennaio, per leper cui la rivalutazione era almeno al 100%, ovvero quelli fino a quattro volte il trattamento minimo. Ora, invece, scattano anche per gli assegni più alti. Inoltre, per chi riceverà da adesso gli, aarriveranno anche glidei primi due mesi del. I pensionati, quindi, si troveranno importi diversi sul cedolino rispetto al ...

