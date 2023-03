Ultime Notizie – Pasolini, chiesta riapertura caso: “Verificare tre Dna” (Di venerdì 3 marzo 2023) Depositata in Procura a Roma una istanza per chiedere la riapertura delle indagini sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini, avvenuto ad Ostia il 2 novembre 1975. Nell’istanza, redatta dall’avvocato Stefano Maccioni, a nome del regista David Grieco e dello sceneggiatore Giovanni Giovannetti, si chiede di Verificare a chi appartengano tre Dna individuati dai carabinieri del Ris nel 2010 sulla scena del crimine. “Quella notte all’Idroscalo di Ostia Pino Pelosi non era solo – spiega l’avvocato Maccioni -, ci sono almeno tre tracce, tre ‘fotografie’ di persone e ciò giustifica il perché, dopo quasi 50 anni, è ancora possibile arrivare ad una verità giudiziaria. Una verità che si baserebbe su dati scientifici, sulla presenza di tre Dna: da qui si deve partire per svolgere le indagini per accertare a chi appartengono”. “Nella prima indagine ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 marzo 2023) Depositata in Procura a Roma una istanza per chiedere ladelle indagini sull’omicidio di Pier Paolo, avvenuto ad Ostia il 2 novembre 1975. Nell’istanza, redatta dall’avvocato Stefano Maccioni, a nome del regista David Grieco e dello sceneggiatore Giovanni Giovannetti, si chiede dia chi appartengano tre Dna individuati dai carabinieri del Ris nel 2010 sulla scena del crimine. “Quella notte all’Idroscalo di Ostia Pino Pelosi non era solo – spiega l’avvocato Maccioni -, ci sono almeno tre tracce, tre ‘fotografie’ di persone e ciò giustifica il perché, dopo quasi 50 anni, è ancora possibile arrivare ad una verità giudiziaria. Una verità che si baserebbe su dati scientifici, sulla presenza di tre Dna: da qui si deve partire per svolgere le indagini per accertare a chi appartengono”. “Nella prima indagine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alestrading : RT @LBasemi: Ucraina ultime notizie. Gli Usa cercano l’appoggio degli alleati per possibili sanzioni alla Cina - mummy53690440 : Campidoglio, si sospetta l’ennesimo attacco hacker al sito: indaga la Polizia Postale - umbriajournal_ : Un mese di iniziative per la Giornata Internazionale della donna - stationitaly : Kiss annunciano ultime date del tour di addio, finale a New York - Musica - ANSA - abbracadabra6 : Caso Soumahoro, in liquidazione la coop dello scandalo: stipendi mai pagati per oltre 400.000 euro DIMISSIONI -