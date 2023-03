Ultime Notizie – Naufragio migranti Crotone | proseguono ricerche dispersi

(Di venerdì 3 marzo 2023)senza sosta ledeideldi domenica mattina davanti alle coste di Steccato di Cutro nelse. Al momento sono 68 le vittime accertate, una decina delle quali ancora senza identità. La Procura diha aperto un fascicolo sul, al momento contro ignoti. La delega è stata data dal procuratore Giuseppe Capoccia ai Carabinieri che stanno raccogliendo del materiale sul ‘buco’ di almeno sei ore, tra le 22.30 di sabato 25 febbraio, quando l’aereo di Frontex ha emesso il dispaccio con cui segnalava la presenza di una imbarcazione nello Ionio per ora non è stata ipotizzata alcuna ipotesi di reato ma si cerca di fare luce su eventuali omissioni di soccorso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoASRoma : Con la Juve torna la spina dorsale: Smalling, Matic ed Abraham dal via - TuttoASRoma : Smalling, l’insostituibile della difesa - occhio_notizie : Non c'è nessuna crisi tra Melissa Satta e Matteo Berrettini e lo possiamo comprendere dal post pubblicato nelle ult… - TuttoASRoma : Mourinho se la gioca con gli stessi dell’andata - RedazioneDedalo : Palermo – Caronia (Lega), singolare che a scuola si tenga dibattito su legalizzazione cannabis… -

Nelleore è arrivata la conferma che Star Trek: Discovery si concluderà al termine della messa in onda della quinta stagione, che sarà quindi anche l'ultima per lo show che ha fatto il suo esordio ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...Nel corso delleore, infatti, sono comparse in rete le prime foto reali di Xiaomi Smart Band ... 6 condivisioni Condividi Tweet Gabriele Congiu VIA FONTERelazionate Accessori Xiaomi ...

Start. Le notizie da sapere per iniziare la giornata Today.it

Sarà il vice di Daniele Morato e condurrà la squadra orobica fino alla fine del campionato garantendo esperienza e professionalità ...[email protected] Il Friburgo dell’italiano Grifo, prossima avversaria della Juventus in Europa League, ha il favore dei precedenti storici avendo vinto due delle ultime sei sfide e pareggiate tre, ...