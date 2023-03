Ultime Notizie – Morto il senatore Bruno Astorre, politica sotto choc (Di venerdì 3 marzo 2023) Mondo politico italiano sotto choc per la morte improvvisa del dem Bruno Astorre, avvenuta negli uffici del Senato di Palazzo Cenci. Un “avversario leale, una persona perbene”, nelle parole affidate ai social dalla premier Giorgia Meloni “profondamente turbata dalla notizia”, che si stringe “al dolore al dolore della moglie, della famiglia e della sua comunità politica”. “Siamo sconvolti e profondamente addolorati dalla tragica notizia della morte del senatore Bruno Astorre. Tutta la comunità democratica si stringe attorno alla moglie e alla sua famiglia, agli amici e a tutti i suoi colleghi, dichiara la segretaria del Pd, Elly Schlein. “Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 marzo 2023) Mondo politico italianoper la morte improvvisa del dem, avvenuta negli uffici del Senato di Palazzo Cenci. Un “avversario leale, una persona perbene”, nelle parole affidate ai social dalla premier Giorgia Meloni “profondamente turbata dalla notizia”, che si stringe “al dolore al dolore della moglie, della famiglia e della sua comunità”. “Siamo sconvolti e profondamente addolorati dalla tragica notizia della morte del. Tutta la comunità democratica si stringe attorno alla moglie e alla sua famiglia, agli amici e a tutti i suoi colleghi, dichiara la segretaria del Pd, Elly Schlein. “Rimango attonito alla tragica notizia della morte di. Non riesco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@BeppeSala: '@acmilan, 3 settimane per il piano del #nuovostadio. Sull'@Inter ...' - #Stadio #SanSiro #ACMilan #Milan #S… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@BeppeSala: '#Nuovostadio: il @acmilan valuta una nuova opzione a #LaMaura' - #Stadio #ACMilan #Milan #SempreMilan htt… - PianetaMilan : .@BeppeSala: '@acmilan, 3 settimane per il piano del #nuovostadio. Sull'@Inter ...' - #Stadio #SanSiro #ACMilan… - CorriereCitta : Roma, entrano in casa e smurano l’intera cassaforte: in sei per il furto in appartamento - RedazioneDedalo : Villadoro (EN) - I carabinieri insegnano agli anziani come difendersi dalle truffe -