Ultime Notizie – Messina Denaro, chi è la sorella del boss: ‘Rosetta’, la cassa e i pizzini (Di venerdì 3 marzo 2023) Cassiera, messaggera, ‘custode’ dei pizzini. Così viene descritta Rosalia Messina Denaro, la sorella del boss arrestata oggi, nell’ordinanza di custodia cautelare. Il ruolo della donna, da tutti conosciuta come ‘Rosetta’, è associato ad una “molteplicità dei compiti dei quali nel corso degli ultimi decenni, è stata incaricata dal capo mafia: quelli di paziente tessitrice dei conflitti tra i parenti, di riservata veicolatrice delle decisioni del latitante su questioni di carattere familiare, nonché di vera e propria cassiera, incaricata dal fratello di ricevere ingenti somme di Denaro, di custodirle, rendicontarle e all’occorrenza distribuirle. E, infine ma non per ultimo, di canale di smistamento dei ‘pizzini’ tra il latitante e altri associati ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 marzo 2023) Cassiera, messaggera, ‘custode’ dei. Così viene descritta Rosalia, ladelarrestata oggi, nell’ordinanza di custodia cautelare. Il ruolo della donna, da tutti conosciuta come, è associato ad una “molteplicità dei compiti dei quali nel corso degli ultimi decenni, è stata incaricata dal capo mafia: quelli di paziente tessitrice dei conflitti tra i parenti, di riservata veicolatrice delle decisioni del latitante su questioni di carattere familiare, nonché di vera e propria cassiera, incaricata dal fratello di ricevere ingenti somme di, di custodirle, rendicontarle e all’occorrenza distribuirle. E, infine ma non per ultimo, di canale di smistamento dei ‘’ tra il latitante e altri associati ...

