Ultime Notizie – Gas, ecco perché la Cina può far aumentare il prezzo in Europa (Di venerdì 3 marzo 2023) I prezzi del gas naturale in Europa sono scesi, con il crollo della domanda e l'attenuazione di una crisi energetica a livello regionale. Solo buone Notizie, quindi, per il Vecchio continente (e per l'Italia)? Non proprio. Come spiegato da Money.it, più che la Russia, da temere è la Cina. Le forniture di carburante per i Paesi europei potrebbero essere colpite più duramente da un aumento della domanda cinese maggiore del previsto nel 2023 che da un arresto completo dei flussi russi. Il punto è che la concorrenza per il Gnl può diventare spietata nei prossimi mesi e anni. E questo a svantaggio dei prezzi in Europa e in Italia. Il nodo è Pechino. Mentre la domanda cinese è la "grande incognita", uno scenario rialzista potrebbe vedere le importazioni di gas naturale liquefatto del dragone aumentare fino ...

