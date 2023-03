Ultime Notizie – Di Amato Maire Tecnimont | “Italia può diventare hub gas proveniente dal Nordafrica”

(Di venerdì 3 marzo 2023) Presentato nel corso del Capital Markets Day “Unbox the Future”, il Piano Strategico2023 – 2032, volto a rappresentare il nuovo ciclo industriale di, partendo dalle capacità ingegneristiche e dalle proprie tecnologie basate su oltre 100 anni di storia nella chimica. “credo che sia esattamente la transizione energetica perché noi siamo coloro che fanno accadere le cose”, sottolinea Fabrizio Di, presidentea margine dell’evento. Il Gruppo ha optato per un piano decennale, come racconta lo stesso Di: “Il piano è decennale perché parliamo di transizione energetica e alcune cose su cui stiamo lavorando oggi si manifesteranno tra qualche anno e quindi l’idea che ci siamo posti è che se avessimo fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoASRoma : Dybala apre casa alla nemica intima: la prima all’Olimpico contro la Juve - Apollo_MX5 : Ma come si fa a leggere sto giornaletti - TuttoASRoma : La Roma vuole Mourinho contro la Juve - TuttoASRoma : Con la Juve torna la spina dorsale: Smalling, Matic ed Abraham dal via - TuttoASRoma : Smalling, l’insostituibile della difesa -

Nelleore è arrivata la conferma che Star Trek: Discovery si concluderà al termine della messa in onda della quinta stagione, che sarà quindi anche l'ultima per lo show che ha fatto il suo esordio ...Napoli, Pianura, via Pallucci angolo via Torricelli omicidio in strada pochi minuti fa, Carabinieri sul posta.Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...

Start. Le notizie da sapere per iniziare la giornata Today.it

Sarà il vice di Daniele Morato e condurrà la squadra orobica fino alla fine del campionato garantendo esperienza e professionalità ...Voti e giudizi dell'andata della finale di Coppa Italia di Serie C: Crespi, due parate mostruose; Riccio resiste ...