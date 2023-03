Ultime Notizie – Covid Italia | Iss | incidenza in calo | sale Rt

(Di venerdì 3 marzo 2023)ininvece l’indice di trasmissibilitàin. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. E’ “in lieve diminuzione” l’settimanale delin: a livello nazionale è pari a 45 casi ogni 100mila abitanti (nel periodo 24 febbraio-2 marzo), contro 48 ogni 100mila abitanti (17-23 febbraio, dato definitivo relativo al monitoraggio della scorsa settimana), evidenzia l’Istituto superiore di sanità .invece l’indice di trasmissibilitàin. Nel periodo 8-21 febbraio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici “è stato pari a 0,94 (intervallo 0,85-1,12), in aumento rispetto alla settimana precedente”, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Egualia : RT @BFonlus: #GRF23 RISULTATI Ancora una volta, GRAZIE! - VesuvioLive : Spettacolo a Napoli, risplende la Fontana del Gigante: torna a zampillare e illuminarsi - PianetaMilan : .@BeppeSala: '#Nuovostadio per @acmilan e @Inter? Vi racconto tutta la verità' - #Stadio #SanSiro #ACMilan #Milan… - zazoomblog : Ultime Notizie – Naufragio migranti Crotone proseguono ricerche dispersi - #Ultime #Notizie #Naufragio #migranti - TuttoASRoma : Dybala apre casa alla nemica intima: la prima all’Olimpico contro la Juve -

'Hai lasciato sul mio corpo il segno più bello della mia vita'. Commenta così la sua ultima foto pubblicata su Instagram, in cui mostra la rimasta sulla pancia dopo il parto cesareo. Fra i commenti al ...Il collegamento era l'ultima e principale via di rifornimento. Glu Usa annunciano il nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev che avrà il valore di 400 milioni di dollari. Il cancelliere tedesco Olaf ...2023 - 03 - 03 09:15:35 Forze russe fanno saltare ponte chiave di Bakhmut Le forze russe hanno fatto saltare in aria durante la notte un ponte chiave che collegava la città assediata di Bakhmut al ...

Start. Le notizie da sapere per iniziare la giornata Today.it

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - L'indice dei direttori agli acquisti del settore dei servizi cinese Caixin è salito in febbraio a 55 punti contro i 52,9 di gennaio e una stima di 54,7. Il rialzo segue il se ...Ma l’inchiesta che oggi ha portato all’arresto della sorella Rosalia mostra che quest’ultima ne aveva raccolto il testimone e il ruolo, e che avrebbe visto più volte il capomafia in fuga. Al tribunale ...