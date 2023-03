Ultime Notizie – Ascolti tv, vince Che Dio ci aiuti su Rai1: boom MasterChef (Di venerdì 3 marzo 2023) La fiction ‘Che Dio ci aiuti’ prosegue la sua serie vincente su Rai1, risultando ancora una volta il programma più visto della prima serata con 4.203.000 spettatori e il 21.5% di share. Al secondo posto ‘Grande Fratello Vip’ su Canale 5, con 2.574.000 spettatori e il 19.4% di share. Terzo posto per ‘Harry Potter e i doni della morte – Parte 2’ su Italia 1, con 1.099.000 spettatori e il 5.6% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti di prime time: ‘Splendida Cornice’ su Rai3 (951.000 spettatori, share 4.7%), ‘Piazzapulita’ su La7 (834.000 spettatori, share 5.5%), ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 (818.000 spettatori, share 5.3%), ‘John Wick 3 – Parabellum’ su Rai2 (715.000 spettatori, share 3.8%), ‘Femmine contro maschi’ sul Nove (373.000 spettatori, sjare 1.9%), ‘4 Hotel’ su Tv8 (295.000 spettatori, share 1.7%). Un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 marzo 2023) La fiction ‘Che Dio ci’ prosegue la sua seriente su, risultando ancora una volta il programma più visto della prima serata con 4.203.000 spettatori e il 21.5% di share. Al secondo posto ‘Grande Fratello Vip’ su Canale 5, con 2.574.000 spettatori e il 19.4% di share. Terzo posto per ‘Harry Potter e i doni della morte – Parte 2’ su Italia 1, con 1.099.000 spettatori e il 5.6% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Splendida Cornice’ su Rai3 (951.000 spettatori, share 4.7%), ‘Piazzapulita’ su La7 (834.000 spettatori, share 5.5%), ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 (818.000 spettatori, share 5.3%), ‘John Wick 3 – Parabellum’ su Rai2 (715.000 spettatori, share 3.8%), ‘Femmine contro maschi’ sul Nove (373.000 spettatori, sjare 1.9%), ‘4 Hotel’ su Tv8 (295.000 spettatori, share 1.7%). Un ...

