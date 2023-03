Ultime Notizie – Ameba mangia cervello nell’acqua del rubinetto, morto un uomo (Di venerdì 3 marzo 2023) Un uomo è morto a causa di un’Ameba mangia cervello. E’ accaduto in Florida. Secondo i funzionari sanitari, si legge sul Daily Beast, questa persona – deceduta la scorsa settimana a causa della Naegleria fowleri – avrebbe contratto la malattia facendo un risciacquo dei seni paranasali. Non basterbbe infatti bere acqua del rubinetto per contrarla: “In pratica, per contrarre questa malattia bisogna spingere con forza l’acqua attraverso il naso, è un modo molto strano di contrarla”, ha dichiarato il portavoce del Dipartimento della Salute della Florida, Jae Williams. Le infezioni sono molto rare, con appena 31 americani infettati dal 2012 al 2021, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. “La Naegleria fowleri è specifica e relativamente molto difficile da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 marzo 2023) Una causa di un’. E’ accaduto in Florida. Secondo i funzionari sanitari, si legge sul Daily Beast, questa persona – deceduta la scorsa settimana a causa della Naegleria fowleri – avrebbe contratto la malattia facendo un risciacquo dei seni paranasali. Non basterbbe infatti bere acqua delper contrarla: “In pratica, per contrarre questa malattia bisogna spingere con forza l’acqua attraverso il naso, è un modo molto strano di contrarla”, ha dichiarato il portavoce del Dipartimento della Salute della Florida, Jae Williams. Le infezioni sono molto rare, con appena 31 americani infettati dal 2012 al 2021, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. “La Naegleria fowleri è specifica e relativamente molto difficile da ...

