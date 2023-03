Ultime Notizie – Ambrosini, il dolore per la malattia del figlio : “Ha il diabete di tipo 1” – Video (Di venerdì 3 marzo 2023) “Mio figlio Alessandro ha una malattia inguaribile”. L’ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini sceglie Instagram per lanciare un appello in un Video per aiutare la ricerca e lo fa, raccontando quello che è accaduto dopo la recente diagnosi. “Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state letteralmente sconvolte dalla malattia di nostro figlio più piccolo a cui è stato diagnosticato il diabete di tipo 1 che è una malattia autoimmune, cronica, e degenerativa e che anche se non si vede può avere delle consegunze gravissime”. “Siamo costretti costantemente a tenere monitorata la sua glicemia e fare le iniezioni di insulina più volte al giorno tutti i giorni” racconta. “Al momento il diabete di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 marzo 2023) “MioAlessandro ha unainguaribile”. L’ex centrocampista del Milan Massimosceglie Instagram per lanciare un appello in unper aiutare la ricerca e lo fa, raccontando quello che è accaduto dopo la recente diagnosi. “Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state letteralmente sconvolte dalladi nostropiù piccolo a cui è stato diagnosticato ildi1 che è unaautoimmune, cronica, e degenerativa e che anche se non si vede può avere delle consegunze gravissime”. “Siamo costretti costantemente a tenere monitorata la sua glicemia e fare le iniezioni di insulina più volte al giorno tutti i giorni” racconta. “Al momento ildi ...

