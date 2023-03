UFFICIALE – la formazione azzurra per Napoli-Lazio (Di venerdì 3 marzo 2023) La formazione di Spalletti per Napoli-Lazio Napoli-Lazio, gara valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, si gioca stasera allo Stadio Diego Armando Maradona di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 3 marzo 2023) Ladi Spalletti per, gara valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, si gioca stasera allo Stadio Diego Armando Maradona di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lazio_magazine : SERIE A - Napoli, la formazione ufficiale contro la Lazio: un solo cambio per Spalletti - MundoNapoli : Ma nostra formazione ufficiale seguiteci su mundonapolisport24 #SerieA #NapoliLazio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Napoli, la formazione ufficiale contro la Lazio: un solo cambio per Spalletti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Napoli, la formazione ufficiale contro la Lazio: un solo cambio per Spalletti - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Napoli, la formazione ufficiale contro la Lazio: un solo cambio per Spalletti -