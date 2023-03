Ufficiale, colpo del Barcellona: preso il giovane attaccante figlio d’arte! (Di venerdì 3 marzo 2023) Ronaldinho–Barcellona, una storia senza fine. Il legame tra il fuoriclasse brasiliano e il club blaugrana è ormai stretto con il sangue, destinato a proseguire di generazione in generazione La strada del Gaucho si è di nuovo incrociata con i catalani, ma questa volta tramite il figlio Joao Mendes de Assis Moreira. Nella giornata odierna il classe 2005 ha infatti firmato il suo nuovo contratto proprio con il Barcellona, iniziando il suo nuovo percorso dalla cantera. figlio Ronaldinho Barcellona Barcellona, preso il figlio di Ronaldinho: firmato il contratto dell’ex Cruzeiro Da qualche mese Joao Mendes aveva cominciato ad allenarsi alla Juvenil A, squadra under 19 azulgrana. Solo oggi è arrivata l’ufficialità della promozione ne La ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 marzo 2023) Ronaldinho–, una storia senza fine. Il legame tra il fuoriclasse brasiliano e il club blaugrana è ormai stretto con il sangue, destinato a proseguire di generazione in generazione La strada del Gaucho si è di nuovo incrociata con i catalani, ma questa volta tramite ilJoao Mendes de Assis Moreira. Nella giornata odierna il classe 2005 ha infatti firmato il suo nuovo contratto proprio con il, iniziando il suo nuovo percorso dalla cantera.Ronaldinhoildi Ronaldinho: firmato il contratto dell’ex Cruzeiro Da qualche mese Joao Mendes aveva cominciato ad allenarsi alla Juvenil A, squadra under 19 azulgrana. Solo oggi è arrivata l’ufficialità della promozione ne La ...

