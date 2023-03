UeD | Armando spiazza | inaspettate parole su Riccardo e il grande progetto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gabrielsniceass : Antonino per sempre il più divertente del gf l’equivalente di Armando a ued - FSonostanca : @sonogiadinaa È Armando di UeD - Rosekolors : @RowenaR14147866 @gaiaaaass Noi ci facciamo le pare, ma c’è uno studio dietro, sarà vero quello che dice Armando, c… - Spinaz1Spinazze : @uominiedonne Ed anche oggi una bella sviolinata di veridicità della trasmissione ,gira gira Armando ha sponsorizza… - ssicuramentee2 : Che pesantezza Armando. È pieno di problemi a casa però ha il tempo fi scaldare la sedia a ued #uominedonne -

diconfessa a questo punto di avere un progetto : 'Andare in Africa dai bambini bisognosi' . Se ancora non l'ha fatto è perché dare davvero una mano e per farlo come vorrebbe ha bisogno ......Incarnato. Nonostante questo, vuole solo rimettersi in gioco e trovare l'amore. Questi due anni difficili l'hanno anche portata a innamorarsi di se stessa, di nuovo. Aurora Tropea torna a...tornerà in onda il 6 marzo, come si evince consultando la guida tv Mediaset, e verrà trasmessa la rivelazione di Riccardo Guarnieri su Cristina, oltre mostrare a nuovi scontri con...

Armando Uomini e Donne: età, ex moglie, figlia e lavoro del cavaliere Tag24

Un cavaliere assai discusso del Trono Over si mette a nudo in una nuova intervista e parla di Sperti e Riccardo Guarnieri ...Il cavaliere napoletano di Uomini e donne, Armando Incarnato, rivela di voler intraprendere la strada del volontariato ...