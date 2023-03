Ue | slitta ancora il voto definitivo sullo stop alle auto inquinanti | pesano le resistenze di diversi governi tra cui l’Italia

(Di venerdì 3 marzo 2023)a data da destinarsi l’okdell’Unione Europea alla messa al bando, a partire dal 2035, dellea benzina e diesel. Il nuovo regolamento è stato approvato nelle scorse settimane dal Parlamento europeo e il 7 marzo avrebbe dovuto ricevere l’ultimo via libera da parte del Consiglio Ue. Il, invece, è stato sospeso. «Il Coreper ha deciso di posticipare la decisione sulle emissioni dellemobili dal 7 marzo a un vertice successivo del Consiglio», ha annunciato oggi Daniel Homberg, portavoce del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l’Ue, che si è riunito oggi a Bruxelles. Rinvio a data da destinarsi, dunque. Il vertice del Coreper avrebbe dovuto svolgersi in origine mercoledì 1° marzo. A poche ore dall’incontro, però, alcuni Paesi – tra cui ...

Il voto sul regolamento, già stato rinviato da mercoledì a venerdì, non sarà tra i punti che saranno discussi dal Consiglio il 7 marzo. Italia ferma sul "no" ...