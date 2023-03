Ue, resta lo stallo sullo stop alle auto a benzina e diesel: Italia ferma sul "no" (Di venerdì 3 marzo 2023) Leggi Anche Ue, ministero: l'Italia voterà no allo stop dei motori termici nel 2035 La posizione dell'Italia L'Italia ha manifestato con decisione la sua posizione, inquadrando il regolamento come un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 3 marzo 2023) Leggi Anche Ue, ministero: l'voterà no allodei motori termici nel 2035 La posizione dell'L'ha manifestato con decisione la sua posizione, inquadrando il regolamento come un ...

