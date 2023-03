Ue, Meloni “Per azzerare le emissioni ogni Stato scelga la sua strada” (Di venerdì 3 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il rinvio, a data da destinarsi, del voto alla riunione degli ambasciatori Ue sul Regolamento che prevede lo stop dal 2035 alla vendita di auto nuove diesel e benzina è un successo italiano. La posizione del nostro governo è infatti chiara: una transizione sostenibile ed equa deve essere pianificata e condotta con attenzione, per evitare ripercussioni negative sotto l'aspetto produttivo e occupazionale. La decisione del Coreper di tornare sulla questione a tempo debito va esattamente nella direzione di neutralità tecnologica da noi indicata”. Lo scrive su Facebook il premier Giorgia Meloni.“Giusto puntare a zero emissioni di Co2 nel minor tempo possibile, ma deve essere lasciata la libertà agli Stati di percorrere la strada che reputano più efficace e sostenibile. Questo vuol dire non chiudere a priori il percorso ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il rinvio, a data da destinarsi, del voto alla riunione degli ambasciatori Ue sul Regolamento che prevede lo stop dal 2035 alla vendita di auto nuove diesel e benzina è un successo italiano. La posizione del nostro governo è infatti chiara: una transizione sostenibile ed equa deve essere pianificata e condotta con attenzione, per evitare ripercussioni negative sotto l'aspetto produttivo e occupazionale. La decisione del Coreper di tornare sulla questione a tempo debito va esattamente nella direzione di neutralità tecnologica da noi indicata”. Lo scrive su Facebook il premier Giorgia.“Giusto puntare a zerodi Co2 nel minor tempo possibile, ma deve essere lasciata la libertà agli Stati di percorrere lache reputano più efficace e sostenibile. Questo vuol dire non chiudere a priori il percorso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Il superbonus una misura solo per ricchi? Spazzata via un’altra bufala del governo Meloni. Qui da Udine con… - stanzaselvaggia : Gandhi, dopo che la famiglia era caduta in povertà, a 18 anni prese una nave da Bombay per Southampton. Più tardi… - FratellidItalia : ?? Cresce e si consolida sempre più la fiducia degli italiani nel Presidente Meloni e in #FratellidItalia. Avanti co… - gigicalesso : RT @elio_vito: Che il governo Meloni vanti come un successo il rinvio del voto europeo sullo stop alle auto inquinanti dal 2035 dispiace ma… - coccione1963 : RT @elio_vito: Che il governo Meloni vanti come un successo il rinvio del voto europeo sullo stop alle auto inquinanti dal 2035 dispiace ma… -