Ue | Italia e Francia verso proposte comuni su industria e transizione

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la prima riunione del Forum di Consultazione ministeriale tra Italia e Francia previsto dal Trattato del Quirinale, co-presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dal ministro dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale della Francia, Bruno Le Maire.Al termine della riunione è stata adottata la dichiarazione congiunta dei ministri "Una visione condivisa per una strategia industriale dell'UE verso la transizione verde e digitale" che, sulla base dello stesso Trattato, e consolidandone le ambizioni, riafferma la volontà di approfondire la cooperazione bilaterale dei due Paesi a favore di una visione strategica ...

