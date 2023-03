Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : La Commissione ordina all'Italia di recuperare l'Ici 2006-11 sugli immobili che servono ad attività economiche anc… - GibelliTiziana : RT @davcarretta: La Commissione ordina all'Italia di recuperare l'Ici 2006-11 sugli immobili che servono ad attività economiche anche degl… - papadia_papadia : RT @davcarretta: La Commissione ordina all'Italia di recuperare l'Ici 2006-11 sugli immobili che servono ad attività economiche anche degl… - ScaccianoceF : RT @davcarretta: La Commissione ordina all'Italia di recuperare l'Ici 2006-11 sugli immobili che servono ad attività economiche anche degl… - CittadinaJ : RT @davcarretta: La Commissione ordina all'Italia di recuperare l'Ici 2006-11 sugli immobili che servono ad attività economiche anche degl… -

La Commissione europea ha ordinato all'digli aiuti di Stato illegali concessi a determinati enti non commerciali sotto forma di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (Ici) dal 2006 al 2011. La decisione fa ...La decisione di Bruxelles di ordinare all'il recupero degli aiuti legali concessi come esenzioni fiscali sull'Ici tra il 2006 e il 2011 riguarda le attività che hanno natura economica anche quando svolte da enti non commerciali come la ...Tuttavia, la Commissione non ha ordinato all'dil'aiuto illegale dai beneficiari perche' le banche dati fiscali e catastali non consentivano l'identificazione dei beneficiari. Nel ...

Ue a Italia, recuperare Ici sulle attività della Chiesa - Ultima Ora Agenzia ANSA

