Udinese, Sottil: “Sappiamo come far male all’Atalanta. Gasperini? Tra i migliori in Europa” (Di venerdì 3 marzo 2023) Andrea Sottil non ha paura dell’Atalanta e si fida del suo Udinese. L’allenatore dei friulani nella consueta conferenza stampa ha presentato la Dea come una squadra forte, ma che ha dei punti deboli che Beto e compagni possono sfruttare. Da Sottil anche un elogio sincero ed importante verso Gasperini, definito dall’ex Ascoli come uno dei tecnici più preparati in tutto il contesto europeo. Queste le parole di Sottil in conferenza pre Atalanta. Sulla Dea: “Con l’Atalanta è sempre una bella partita, gioca un calcio totale, veloce e fisico. Ci siamo preparati bene, Sappiamo i loro punti forza ma anche dove andarli a colpire. Dobbiamo mettere in campo la nostra mentalità di gioco. Non puoi andare a Bergamo e guardare l’Atalanta giocare. A tutte le squadre ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Andreanon ha paura dell’Atalanta e si fida del suo. L’allenatore dei friulani nella consueta conferenza stampa ha presentato la Deauna squadra forte, ma che ha dei punti deboli che Beto e compagni possono sfruttare. Daanche un elogio sincero ed importante verso, definito dall’ex Ascoliuno dei tecnici più preparati in tutto il contesto europeo. Queste le parole diin conferenza pre Atalanta. Sulla Dea: “Con l’Atalanta è sempre una bella partita, gioca un calcio totale, veloce e fisico. Ci siamo preparati bene,i loro punti forza ma anche dove andarli a colpire. Dobbiamo mettere in campo la nostra mentalità di gioco. Non puoi andare a Bergamo e guardare l’Atalanta giocare. A tutte le squadre ...

