Udine: gratis al cinema con udine20.it – 10 marzo 2023 – L’ultima notte di amore (Di venerdì 3 marzo 2023) Tornano gli appuntamenti GRATUITI al cinema con Udine20.it. In questa occasione chi si prenoterà per tempo potrà guardare gratuitamente il film “L’ultima notte DI amore” al The Space cinema di Pradamano il giorno 10 marzo 2023. I primi 50 a iscriversi all’offerta potranno godere di due biglietti gratuiti per un totale di 100 biglietti. Il link per prenotarsi sarà attivo dal giorno 3 al giorno 8 marzo 2023. Di Franco amore si dice che è amore di nome e di fatto. Di sé stesso lui racconta che per tutta la vita hasempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Queste sono infatti le parole che Franco ha ... Leggi su udine20 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tornano gli appuntamenti GRATUITI alcon20.it. In questa occasione chi si prenoterà per tempo potrà guardare gratuitamente il film “DI” al The Spacedi Pradamano il giorno 10. I primi 50 a iscriversi all’offerta potranno godere di due biglietti gratuiti per un totale di 100 biglietti. Il link per prenotarsi sarà attivo dal giorno 3 al giorno 8. Di Francosi dice che èdi nome e di fatto. Di sé stesso lui racconta che per tutta la vita hasempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Queste sono infatti le parole che Franco ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChakyMaki : @JollyRoger____ Sponsorizzo gratis il FVG. Mi sono trovata bene quasi ovunque, maschi di tutto rispetto. Ma io sono… - panzaantonio61 : RT @messveneto: Il medico sacilese che opera gratis in Africa: «In Ghana per aiutare i più poveri»: Il dottor Sergio Dus è coinvolto nella… - messveneto : Il medico sacilese che opera gratis in Africa: «In Ghana per aiutare i più poveri»: Il dottor Sergio Dus è coinvolt… -